SPÖ Gunskirchen mit Forderung nach 2. Kindergartenstandort erfolgreich!

27.04.2018, 10:18 Uhr

Aufgrund des in den letzten Jahren rasanten Anwachsens der Bevölkerung in Gunskirchen und dem damit verbundenen Zuzug von Familien, bzw. von jungen Leuten, beantragte die SPÖ Gunskirchen am 26. April im Gemeinderat den

Neubau des dringend notwendigen, zusätzlichen Kindergartens im Ortsteil „Straß“. Wie schon bei den letzten erfolgreichen Initiativen (z.B.: Senkung der Kanalgebühren, Beibehaltung diverser sozialpolitischer Maßnahmen und Unterstützungen) der SPÖ, gaben die MandatarInnen des Gemeinderates dieser Initiative ihre Zustimmung, diesmal sogar einstimmig! Nun liegt es an Bürgermeister Sturmair diesem Auftrag des Gemeinderates nachzukommen.



In Gunskirchen stieg die Einwohnerzahl in den vergangenen 25 Jahren um rund 22 Prozent. Aktuell haben mehr als 6.000 Personen ihren Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde, 128 sind als Wohnungssuchende gemeldet. Ein Blick von oben zeigt den Ortsteil Straß, wo schon 2.224 Menschen leben (Stand: März 2018). Vor allem entlang der Heide- und Lambacher Straße wird die Verbauung immer dichter. Derzeit errichtet die Welser Heimstätte in der Lambacher Straße 25 Mietkaufwohnungen und am früheren Billa-Standort in der Gärtnerstraße errichtet EW-Bau 21 Eigentumswohnungen. Obwohl immer mehr Wohnraum geschaffen wird, ist die unbedingt notwendige Aufschließungsstraße zur B1 (Dahlienstraße) noch immer nicht gebaut. Zudem sind in Irnharting weitere 35 Bauparzellen mit Einzel- und Doppelhäusern geplant. Großflächig wird auch in Oberndorf für Wohnbauten umgewidmet.Durch den intensiven Wohnbau und die Umwidmungen der vergangenen Jahre wächst in Gunskirchen nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch die Zahl der Familien mit Kindern. Das zeigt auch die hohe Geburtenzahl (2017: 59 Neugeborene). Die Verkehrsinfrastruktur und das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen können da nicht mehr mithalten. Die SPÖ drängt daher auf den raschen Neubau eines zweiten Gemeindekindergartens in Straß-Mitte.Daher beantragte die SPÖ Gunskirchen bei der Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Gunskirchen am 26. April die rasche Realisierung des bereits seit langem geplanten Projektes „Kindergartenneubau im Ortsteil Straß“. DBisher hat die Gemeinde den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen lediglich mit Zubauten und Provisorien abgefedert, wie zum Beispiel in der Volksschule. Angesichts der hohen Geburtenzahl, bei gleichzeitig hoher Frauenerwerbsquote und der steigenden Einwohnerzahl, besteht jedoch dringender Handlungsbedarf. Im bestehenden Gemeindekindergarten werden derzeit 168 Kinder in acht Gruppen betreut, zudem sind zurzeit vier Krabbelstuben-Gruppen in Betrieb. Für Herbst sind bereits 79 Kinder angemeldet - für 40 frei werdende Plätze!