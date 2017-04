Premiumreise für die Abschlussklasse der Fachschule Mistelbach

26.04.2017, 10:46 Uhr

gemeinsam mit ihren Klassenvorständinnen Isabella Raninger, BEd und Mag. Martina Pallisch auf den Weg zu einer 4-Tages-Reise nach Italien.Erste Station bei der Anreise war der Bio-Bauernhof der Familie Strobl in Mondsee mit Führung und anschließender Verkostung von Milchprodukten. Dann ging es weiter über Innsbruck nach Südtirol in die Stadt, wo nach einer interessanten Stadtführung auch genächtigt wurde. Der 2. Tag führte die Mistelbacherinnen in die Altstadt von, zu Mittag gab es eine schmackhafte Tortellini-Verkostung und am Nachmittag wurde das imposante Weingut Avanzi besichtigt, das neben Wein auch Olivenöl und Bier produziert. Anschließend bezogen die Reiseteilnehmer ein Hotel nahe am Gardasee, sodass die Schülerinnen den See zu Fuß erkunden konnten. Auch am 3. und 4. Tag standen mit den Städtenundkulturelle Höhepunkte auf dem Programm. Nach den Stadtführungen gab es für die Mädchen jeweils noch ausreichend Zeit für persönliche Erkundungen und (Schaufenster-)Shopping.Alle sind sich einig: Es war eine tolle, informative Reise mit unglaublich vielen Erlebnissen – dafür ein herzliches Dankeschön an den Buschauffeuer und Reiseleiter von der Firma Wintereder, Herrn Harald Hinterberger!