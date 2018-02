Steinzeit - Expedition Neuguinea

„Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass Menschen heute noch so leben wie in der Steinzeit", sagt der Gosauer Helmut Pichler. Insgesamt drei Monate lang war er in entlegenen Regionen Neuguineas unterwegs. In seinem neuen Bild & FilmAbenteuer erzählt er – begleitet durch beeindruckende Fotos und Filmszenen – von Naturvölkern, ihrem Überleben im Dschungel und urzeitlichen Tieren.

erzählt in urig-originellem Gosauer Dialekt



Sa, 3.März 2018 um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Bad Wimsbach



Siehe auch unter www.gosauer.at