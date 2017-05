10. Marchtrenker Fussball-Derby

Am Freitag 19. Mai 2017 ist es wieder soweit: Es steigt das mit Spannung erwartete 10. Marchtrenker Stadtderby in der Raiffeisen Arena.Nachdem die Hamader Elf im Herbst am SC Platz einen knappen 2:0 Sieg feiern durfte, wollen die Blau-Gelben jetzt natürlich die Revanche in der Raiffeisen Arena.Die SC'ler haben sich mit fünf Siegen in Folge zuletzt aus dem Abstiegsstrudel geholt, der Klassenerhalt ist aber noch nicht ganz gesichert. Die Viktoria will sich ihren Platz unter den ersten fünf der Landesliga West absichern. Daher ist schon für viel Brisanz vor dem Anpfiff gesorgt.

Die Mannschaften würden sich natürlich über eine tolle Kulisse in der Raiffeisen-Arena freuen. Das heißt: Am 19. Mai alle ab auf den Sportplatz und die gesamte Familie kommt mit.Die Viktoria Familie würde sich auch über zahlreichen Damen-Besuch auf der Anlage freuen, die Damen haben bei uns natürlich freien Eintritt.Für Speis und Trank ist auch bestens gesorgt. Anpfiff zum Spiel der Reserve ist um 17:15 Uhr.Das Match wird präsentiert von:Breitenfellner Personal (www.breitenfellner-personal.at), Helmuth Maurer Schwimmbadtechnik GMBH (www.maurer-poolworld.at), TIPLIX Sportwetten (www.tiplix.com) und von Landtagsabgeordneten Vizebürgermeister Ing. Michael Fischer mit seinem FPÖ-Team.Der Matchball wurde gesponsert von : ebs Maschinenschlosserei aus Marchtrenk (www.ebs-maschinenschlosserei.at)