4. Platz von Markus Eibegger beim GP Vorarlberg - Felbermayr-Express mit Doppelführung in der Radbundesliga 2018

01.05.2018, 16:08 Uhr

Bei bescheidenem Wetter entwickelte sich am Tag der Arbeit im Ländle von Beginn weg ein intensives Rennen. Bereits auf der 1. von insgesamt 9 Runden konnten 17 Fahrer einen Vorsprung von einer halben Minute herausfahren. Die Spitzengruppe mit den Welsern Markus Eibegger und Stephan Rabitsch baute ihren Vorsprung im Laufe des Rennens sukzessive aus. Gegen Rennende hatte die Spitze 2:45 Minuten Vorsprung auf den Rest des Feldes. Gleichzeitig zerfiel die Spitzengruppe immer mehr, letztendlich machten 6 Fahrer den Sieg unter sich aus. Gian Luca Friesecke vom Team Vorarlberg hatte heute die größten Kraftreserven, setzte sich im flachen Terrain von seinen Verfolgern ab und gewann nach 3:45:52 Stunden (Schnitt 43,0 km/h) das Rennen. Markus Eibegger belegte nach dem Sieg zum Saisonauftakt in Leonding diesmal mit 40 Sekunden Rückstand den 4. Platz und verteidigte damit die Gesamtwertung in der Radbundesliga. Stephan Rabitsch kam mit 2:02 Minuten Rückstand als 5. ins Ziel, sein Teamkollege Lukas Schlemmer holte sich den Sprint der Verfolger und schaffte noch eine Top 10-Platzierung. Bereits kommenden Sonntag findet die Radbundesliga mit der Burgenland-Rundfahrt ihre Fortsetzung.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis W+K Photo) Markus Eibegger führt weiterhin in der Radbundesliga 2018Rückfragen-Kontakt: Robert Wier, Wier PR, Tel.: 0664/101 26 80