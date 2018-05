AHC Wels verpasst Landesmeistertitel

07.05.2018, 09:51 Uhr

Vor einer großartigen Kulisse musste sich der AHC Wels im letzten und entscheidenden Meisterschaftsspiel dem Titelverteidiger aus Traun geschlagen geben und verpasste so den Meistertitel.

Die Welser mussten verletzungsbedingt Volker Werner-Tutschku und Tobias Hasenleithner vorgeben. Die Partie startete sehr nervös, bei beiden Teams war zu spüren, dass heute viel am Spiel stand. So fielen zunächst wenige Tore, wobei die Gäste am Beginn leichte Vorteile hatten. Den 1:3-Rückstand nach 8 Spielminuten glichen die Welser aber schnell aus und gingen nach 12 Minuten erstmals mit 4:3 in Führung. Diesen Schwung nahm die Heimmannschaft mit und baute den Vorsprung auf 7:4 aus! Leider riss dann der Faden im Spiel der Welser; Traun konnte ausgleichen und in Führung gehen, die sie bis zur Pause auf 16:13 ausbauen konnte.Nach dem Wechsel gelang dem Toptorschützen bei Wels Sanel Merdanovic zunächst noch der Anschlusstreffer. Doch dann lief gar nichts mehr für die Heimmannschaft. Die Trauner konnten sich sukzessive absetzen, nach 45 Spielminuten führten sie bereits vorentscheidend mit 26:20. Und was auch immer die Welser probierten, der Titelverteidiger wusste immer die richtige Antwort. So siegte der alte und neue Landesmeister an diesem Tag verdient mit 37:30.Schade! Wie bereits die ganze Saison über zeigten die Welser im Meister-Play-Off schwankende Leistungen. In diesem Spiel konnte leider nicht das volle Potenzial abgerufen werden, und dann ist es gegen so einen routinierten Gegner nicht möglich zu gewinnen. Gratulation an Traun zum erneuten Titelgewinn!Die Torschützen für Wels:Sanel Merdanovic 11, Ales Sismanovic 8, Slavko Krnjajac 5, Richard Makovnik 3, Sebastian Hochleitner 2, Jakob Reiser 1