Bad Wimsbach: Auf Einbruch folgten vier Niederlagen

24.04.2017, 17:49 Uhr

Der SK Bad Wimsbach erlebte einen schwarzen Freitag. Die Alarmanlage verhinderte einen höheren Schaden.

BAD WIMSBACH. Spielern, Funktionären und Fans des SK Bad Wimsbach wird der 21. April wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Zunächst brachen bisher unbekannte Täter um zirka 2.00 Uhr in das Sportheim ein. Dann kassierte der Nachwuchs neben den Ermittlungen drei Niederlagen und zum Abschluss verlor die Kampfmannschaft auswärts mit 0:4 gegen Viktoria Marchtrenk. "Viktoria war sehr stark, wir machten aber unnötige Abwehrfehler und versemmelten zahlreiche Torchancen", sagt der Sportliche Leiter, Thomas Plasser. "Dass der starke Nachwuchs durch die Bank verliert, ist sehr außergewöhnlich. Der Einbruch war der bittere Höhepunkt." Die Täter brachen eine Kassenlade auf und stahlen Bargeld aus dem Gastrobereich, den Großteil des Schadens machen die aufgebrochene Terrassentür und Wechselgeldlade aus. Die Alarmanlage verhinderte Schlimmeres. "Wir sind da zum Glück auf den Fall der Fälle gut vorbereitet. Es ist nie viel Geld da." Sportlich läuft es im Frühjahr für die Wimsbacher bislang etwas besser als im Herbst. Dennoch steckt der amtierende Landescup-Sieger in der Landesliga West mitten im Abstiegskampf. Am Samstag, 16.30 Uhr, spielt Bad Wimsbach auswärts gegen Tabellenführer FC Andorf.