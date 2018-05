Boa-Nachwuchscup für junge Radprofis

03.05.2018, 16:18 Uhr

Radsportler zwischen acht und 15 Jahren können bei vier Bewerben Rennluft schnuppern.

WELS (mr). Der Radclub Arbö Felbermayr Wels veranstaltet auch 2018 den traditionellen Nachwuchscup für alle am Radsport interessierten Buben und Mädchen zwischen acht und 15 Jahren: Die insgesamt vier Rennen finden vom 16. Mai bis 6. Juni je mittwochs ab 17.00 Uhr auf einem abgesperrten Kurs im Welser Messegelände statt. Einzig am 23. Mai geht es – gleichzeitig mit der Bezirksschulmeisterschaft Wels-Land – bereits um 16.40 Uhr los. Die Kinder und Jugendlichen können mit ihren Mountainbikes oder Rennrädern an den Start gehen und sich dabei mit Gleichaltrigen messen. Die Teilnahme ist kostenlos, das Tragen eines Radhelmes verpflichtend. Nach dem letzten Bewerb am 6. Juni findet eine Gesamtsiegerehrung für alle Teilnehmer im Messelokal statt.Anmeldung unter www.computerauswertung.at oder beim Start, Details unter www.radclubwels.at