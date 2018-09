Bronze bei Judo-Junior-EM

17.09.2018, 17:46 Uhr

Wachid Borchashvilli erkämpfte in Sofia nach genau 20 Jahren wieder eine EM-Medaille für Wels.

SOFIA, WELS (sw). „Ich hole bei der Junioren-Europameisterschaft eine Medaille“, gab sich Wachid Borchashvili vor den Titelkämpfen selbstsicher. Mit Ankündigung holte der junge Judokämpfer in der Klasse bis 66 Kilogramm nun Bronze. Fünf Mal musste der 19 jährige Welser dafür auf die Matte und gewann vier von fünf Kämpfen. Die letzt Medaille bei einer Junioren-EM eroberte Sabrina Filzmoser, die vor genau 20 Jahren in Bukarest Gold holte. Der junge Welser sicherte sich mit dem Medaillen-Sieg nun fix das Ticket für die Junioren-Weltmeisterschaft am 19. Oktober auf den Bahamas.