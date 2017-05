Der ATSV Stadl-Paura steigt doch nicht freiwillig ab

12.05.2017, 09:12 Uhr

Stadlinger verbleiben in der Regionalliga Mitte.

STADL-PAURA. Die Vorstandsmitglieder des ATSV Stadl-Paura haben sich in ihrer Sitzung am gestrigen Donnerstag gegen einen freiwilligen Abstieg aus der Regionalliga Mitte ausgesprochen. "Ausschlaggebend war, dass es eine Klasse tiefer nicht billiger wird. Man muss dort enorm investieren, ansonsten rasselt man noch mal runter. Die sportliche Herausforderung ist in der Regionalliga schon eine höhere", sagt Obmann Johann Stöttinger. "Die Regionalliga-Spieler sehen mehr das Sportliche als das Geld. Dort sehen auch andere Leute zu, die auf Spielersuche sind, auch für Bundesligisten. In der OÖ-Liga sind viele gute ältere Spieler und ehemalige Profis, die noch mal gutes Geld verdienen wollen." Sein Verein soll weiterhin auf junge Spieler setzen. "Wir haben mit Erich Renner einen guten Trainer, der nicht unbedingt fertige Spieler braucht, sondern auch junge an den Erwachsenenfußball heranführen kann." Das Gerüst solle gehalten werden, so auch der 20-jährige Spanier Adán Ravelo Expósito, der beim 5:0-Sieeg in der 25. Runde gegen Union St. Florian drei Tore erzielte und eines vorbereitete. "Wir sind mit ihm soweit einig, er möchte bleiben. Er hat einen Vertrag bis Ende der nächsten Saison und eine Klausel, falls ein Bundesliga-Verein ihn holen möchte", verrät Stöttinger.