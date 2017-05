EM-Bronze für Bettina Plank

09.05.2017, 10:11 Uhr

Das kleine Finale entschied die Karateka dank Videobeweis für sich.

WELS/KOCAELI. Die Türkei erwies sich wie angekündigt als guter Boden für Bettina Plank. Die Athletin von Karate-Do Wels holte bei der Europameisterschaft in Kocaeli die Bronzemedaille. Vor zwei Jahren in Istanbul glänzte der Preis in Gold. Am vergangenen Wochenende schaltete Plank in der Kumite-Klasse bis 50 Kilogramm im entscheidenden Kampf die Tschechin Adriana Crhonkova dank Videobeweis mit 3:0 durch Ippon aus. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich bin froh, dass sich das Vorjahres-EM-Déjà-vu nicht wiederholte, als ich das keine Finale verloren hatte", strahlte die 25-Jährige. Trainer Juan Luis Benitez schwärmte: "2015 holte Bettina in der Türkei Gold, in diesem Jahr war sie aber noch stärker." Auch Ewald Roth, Generalsekretär des Österreichischen Karatebundes (ÖKB) analysierte glücklich: "Bettina kämpfte taktisch sehr gut, sie ist in der Form ihres Lebens, hätte sich das Finale verdient. Aber in der Qualifikation gab es leider eine fragwürdige Wertung gegen sie." In den ersten beiden Wettkampf-Runden besiegte die Vorarlbergerin in Diensten des Welser Vereins die Slowakin Lucia Kovacikova (4:0) und die Lettin Kristine Vica (7:0). In Runde drei war jedoch gegen die Deutsche Duygu Bugur (2:4) Endstation auf dem Weg zum Turniersieg.