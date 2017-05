Erster Punktegewinn für Tennisdamen der Union Bad Schallerbach in der Oberösterreich-Liga

07.05.2017, 13:25 Uhr

Die Schallerbacher Mannschaft zeigte aber gleich im Auftaktspiel, dass es auch in der höchsten Liga konkurrenzfähig ist. Ein Einzel und ein Doppel konnten glatt gewonnen werden, weitere zwei Einzelspiele gingen nur knapp im 3. Satz verloren. Letztendlich setzte es eine 2:5-Niederlage, aber damit konnte das Team mit den Spielerinnen Johanna Breitwieser, Sarah Brunner, Andrea Baumgartner, Susanne Nopp, Julia Wiesinger, Victoria Schölnberger und Daniela Melem den ersten Punkt einfahren. Das Team hat sich heuer den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt und will in der Liga für die eine oder andere Überraschung sorgen. Die Herrenmannschaften konnten zu Meisterschaftsbeginn Siege einfahren: Die 1. Mannschaft siegte in der Bezirksklasse auswärts gegen den TC Alkoven knapp mit 5:4, die 2. Mannschaft feierte in der 3. Klasse in Aistersheim einen 9:0-Erfolg.

Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Wier PR)Bild 1: Die Damenmannschaft der Union SEDDA Bad Schallerbach mit den Sponsoren Uschi (2. v. re.) und Johannes Ragailler (2. v. li.) sowie Sektionsleiter Berthold Breitwieser (re.) und Union-Obmann Hans-Jörg Scholl (li.)Bild 2: Die Damenmannschaft der Union SEDDA Bad Schallerbach mit den Sponsoren Uschi und Johannes RagaillerBild 3: Sarah Brunner musste sich auf Position 2 der Tschechin Dominika Penikova mit 3:6,3:6 geschlagen geben