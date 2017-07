Florian Kierner gewinnt 43. Internationale OÖ. Junioren-Radrundfahrt 2017

16.07.2017, 16:32 Uhr

Deutscher Juniorenmeister stürztWie nahe Freud und Leid nebeneinander liegen verdeutlicht der Sturz des deutschen Junioren-Straßenmeisters Marius Mayrhofer vom Team Wipotec RLP: Der gestrige Etappensieger in Bad Leonfelden kam bei der ersten Abfahrt beim Eichberg in der Nähe von Lambach zu Sturz und musste das Rennen vor den Augen seiner Familie - der Großvater lebt am Irrsee - leider vorzeitig beenden.Großes Showdown am GmundnerbergDie heutige Etappe über 94,7 Kilometer von Bad Wimsbach nach Altmünster war von zahlreichen Ausreißversuchen geprägt, die aber allesamt erfolglos blieben. Die Fahrer der Spitzenteams fuhren die entstandenen Lücken mit vollem Tempo immer wieder zu. Und so kam es beim steilen Anstieg auf den Gmundnerberg in 865 Meter Seehöhe zum großen Showdown. Auch an den steilsten Stellen blieben die Fahrer zusammen, erst knapp vor dem Ziel setzten sich Thymen Arensman, Florian Kierner und Aksel Bech Skot-Hansen etwas ab und machten den Sieg im Zielsprint unter sich aus.Drei Sekunden VorsprungIm Gesamtklassement konnte Florian Kierner mit nur 3 Sekunden Vorsprung die insgesamt 308,8 Kilometer lange Rundfahrt gewinnen. „Ich bin überglücklich, das ist der größte Erfolg in meiner bisherigen Karriere“, so der Sieger. Hinter Thymen Arensman schaffte der Oberösterreicher Tobias Bayer den Sprung auf den 3. Platz im Gesamtklassement (Rückstand 1:09 Minuten), er hatte auf dem heutigen Teilstück 11 Sekunden Rückstand und belegte den 7. Etappenrang.Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Eisenbauer)Bild 1: Florian Kierner siegt bei der OÖ. Junioren-RadrundfahrtBild 2: Etappensieger Thymen Arensman (li.) vor Toursieger Florian Kierner (re.)Bild 3+4: 162 Fahrer aus 17 Nationen waren in Oberösterreich am StartBild 5: Das Podium der Gesamtwertung