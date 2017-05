Frisch in die Triathlonsaison

01.05.2017, 10:20 Uhr

Der Wettkampf sollte eigentlich über die olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen) ausgetragen werden.Aufgrund der kühlen Wassertemperatur von knapp 13 Grad Celsius entschieden sich die Veranstalter und Wettkampfrichter aber dafür, die Schwimmstrecke auf 400m zu verkürzen.Da dieser Bewerb die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die diesjährige Age Group Heimeuropameisterschaft in Kitzbühel darstellen sollte, war das Starterfeld mit durchaus leistungsstarken Athletinnen und Athleten besetzt.Mit Katharina Przybilla und Roman Füreder waren auch zwei Sportler des Tri Team Wels in Obergrafendorf am Start.Katharina erwischte zwar einen vermeintlich guten Schwimmstart, hatte dann aber mit der Wassertemperatur und mit Kraularmen anderer Mitstreiter beim Schwimmen zu kämpfen.Als es dann auf die Radstrecke ging, hatte sie mit ihrem noch ungewohnten Zeitfahrrad mit dem starken Wind an diesem Tag zu kämpfen.Nach und nach fand Przybilla aber immer besser ins Rennen und finishte als 3. ihrer Klasse!„Es war ja erst mein zweiter Triathlon und ich habe viel gelernt“, so Katharina optimistisch nach dem Rennen.Der Sieg bei den Damen ging an eine überlegene Van Vlerken Yvonne (RV DJs Bikeshop SIMPLON Hard). Die Profitriathletin stand nach dem Rennen dann auch noch für eine Autogrammstunde zur Verfügung.Auf die Plätze 2 und 3 schafften es Rudolf Michaela (ASKÖ Sparkasse Hainfeld Triathlon) und Schoderbeck Anita (URC Spk Renner Langenlois).Bei den Herren siegte ebenso überlegen Silberbauer Andreas vom RC Grieskirchen/sportradl vor Aschenbrenner Sebastian (Three Giants) und Müllner Peter (ESIN-TRISPORTS).Roman Füreder schaffte es auf den 22. Gesamtrang und zugleich auf den 7.Platz in seiner Altersklasse.Die Triathlonsaison wurde eröffnet.Los geht’s!