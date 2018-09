Gelungener Saisonstart

10.09.2018, 18:15 Uhr

WDSF Croatian Trophy 2018Zwei Welser Tanzpaare vom TSC Grün-Rot reisten am vergangenen Samstag nach Kroatien, um in Zagreb an derder(World DanceSport Federation) teilzunehmen. In sieben verschiedenen Bewerben ritterten dabei über 170 Starter aus aller Welt um Medaillen und Weltranglistenpunkte.underreichten beimdas Semifinale, in welchem sie schlussendlich den 11.Platz belegten. Dabei konnten sie sich in einem starken internationalen Starterfeld gegen Paare aus Frankreich, Kroatien und Slowenien durchsetzen.

Eine Dreifachpremiere gab es fürund: zuerst gelang den beiden erstmals der Einzug ins Achtelfinale eines. Noch besser lief es für sie beim: erstmalig das Finale eines WDSF Turniers erreicht – und auf Anhieb mit Platz drei die Bronzemedaille geholt!