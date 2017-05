Klasse! Rasse! Spitze! 3:0 im Nachtrag gegen Schwanenstadt

10.05.2017, 01:52 Uhr

Mit zwei zu zwei an Torchancen ging´s aber mit 0:0 in die Pause. Für die Heimelf konnten Majer Marcel als auch Milan Koprivarov Goalie Robert Bikic nicht bezwingen. Sein Pendant Kiyan Golkar wiederum hielt Daniel und Markus Gruber in Schach.Zu einem ganz, ganz günstigen Zeitpunkt fiel der Marchtrenker Führungstreffer. Alen Zec spielte in den Lauf von Tomas Oravec, der die Chance kaltblütig verwertete (53.) Dann ein zu früher Torjubel zum 2:0, der aber wegen Abseits zum Stummen gebracht wurde (72.) Und wieder war´s Alen Zec, der Tomas Oravec "bediente", und dieser auf 2:0 stellte (77.) Der Kuchen war jetzt gegessen. Mit dem Hattrick krönte Tomas Oravec seine Tagesleistung (85.) Die Schwanenstädter ließen besonders nach dem 0:1-Rückstand ihre Muskeln spielen - Marchtrenks Abwehr mit ihrer Zentralfigur Kiril Penchev Chokchev spielte jedoch überaus dizipliniert den Sieg nach Hause.Das Nachtragsspiel der Ib findet am MO, 15.5., 19:00 Uhr, ebenfalls auf eigener Anlage statt.Vorschau: Kommendes Wochenende kommt es zu einem neuerlichen "Kracher", und zwar gegen den Tabellenführer Andorf. Anstoßzeiten: 15:00/17:00 Uhr