Lukas Pöstlberger gewinnt das 19. Welser Innenstadt-Kriterium

26.07.2017, 23:56 Uhr

Lukas Pöstlberger gewinnt ein packendes RennenDrei Tage nach dem Ende der Tour de France waren zahlreiche Topstars der Radszene in Wels zu sehen. Auch sämtliche österreichische Spitzenfahrer waren in Wels hautnah zu erleben. Aufgrund des Regens wurde das Rennen von 70 auf 60 Runden zu je 800 Meter verkürzt. 10 Runden vor Schluss setzten sich 8 Fahrer vom Feld ab und konnten 26 Sekunden Vorsprung herausfahren. Das Peloton machte aber mächtig Tempo und knapp vor Ende des Rennens waren die Ausreißer eingeholt. Auf den letzten 2 Kilometern riskierte Lukas Pöstlberger einen neuerlichen Ausreißversuch und löste sich von seinen Verfolgern. Diese versuchten alles, um noch einmal heranzukommen, aber letztendlich reichte es für den Schwanenstädter zu einem weiteren großen Erfolg. Im Sprint der Verfolger belegte Markus Eibegger vor Felix Großschartner den 2. Platz. Die Radprofis waren beim Raiffeisen Grand Prix mit Spitzengeschwindigkeiten von über 60 km/h durch die Welser Innenstadt unterwegs.Martina Ritter siegt erstmals in WelsBei den Damen konnte sich Martina Ritter durchsetzen. Die Mühlviertlerin zeigte beim Rennen über 30 Runden ihre ganze Klasse und konnte überlegen ihren 1. Erfolg beim Welser Innenstadtkriterium feiern. Sie siegte vor Annina Jenal und Alisa Van Oijen.Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Eisenbauer)Bild 1: Lukas Pöstlberger war auch in Wels erfolgreichBild 2: Das Rennen war bei teilweise starkem Regen von packenden Positionskämpfen geprägtBild 3: Das Podium in Wels: Lukas Pöstlberger (M.) siegt vor Markus Eibegger (li.) und Felix Großschartner (re.)Bild 4: Martina Ritter feierte ihren ersten Erfolg in Wels