Markus Eibegger beendet nach 17 UCI-Siegen seine Radprofi-Karriere

21.09.2018, 05:46 Uhr

Markus Eibegger hinterlässt beim Welser Profiteam eine Lücke, auf der Straße war er bei den Rennen der verlängerte Arm von Rennsportleiter Andreas Grossek. In seinen 5 Jahren beim Welser Profiradteam hatte er maßgeblichen Anteil an der sportlichen Weiterentwicklung des Teams. „2012 sind wir mit Wels die ersten Auslandsrennen überhaupt gefahren, heute präsentiert sich das Team Felbermayr Simplon Wels auf einem ganz anderen Niveau und zählt zu den besten Conti-Teams in Europa“, so Eibi, wie er in der Radszene genannt wird. Der Kapitän des Team Felbermayr Simplon Wels war ein echter Road-Captain, der neben seinem taktischen Geschick auch viele junge Talente an die internationale Spitze herangeführt hat. „Ich kann mich bei Markus Eibegger nur für die tollen 5 Jahre, die wir in Wels zusammen gearbeitet haben, bedanken. Er hinterlässt eine Lücke, die wir nächstes Jahr mit anderen Fahrern zu schließen versuchen. Vielleicht gelingt es uns, ihn in einer anderen Position an den Verein zu binden“, so Andreas Grossek.Der gebürtige Steirer hat sich nach der Matura voll dem Radsport gewidmet. Privat hat Markus Eibegger in Oberösterreich sein Glück gefunden und lebt seit 2012 mit Gattin Barbara und den Kindern Emma und Lorenz in Vorchdorf. „Nach insgesamt 14 Profijahren ist es jetzt an der Zeit, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen. Ich wollte zu einem Zeitpunkt abtreten, wo ich noch voll konkurrenzfähig bin. Die Trainingsfahrten bei Regen und Nebel werden mir nicht abgehen, sehr wohl aber meine Teamkollegen und die Rennatmosphäre“, so Markus Eibegger.Bildtexte: (Fotos honorarfrei)Bild 1-3: (Fotonachweis Eisenbauer) Beim Bundesligarennen 2018 in Leonding feierte Eibi (Mitte) einen tollen SiegBild 4+5: (Fotonachweis Hochhauser) Bei den Rennen war Markus Eibegger auf der Straße der verlängerte Arm von Rennsportleiter Andreas Grossek