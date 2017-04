Medaillenregen für den Ruderclub Wels

23.04.2017, 21:19 Uhr

Die schon letztes Jahr äußerst erfolgreiche Lisa Zehetmair erruderte in der Schülerklasse am Samstag den 1. Platz und am Sonntag Bronze. Ebenfalls als erstes ins Ziel kamen Iva Reiter und Sophie Damberger im Juniorinnen B Doppelzweier am Samstag, am Sonntag holten sie Silber. Besonders hervorzuheben ist, dass in dieser Klasse auch Bronze durch Valentina Mooshammer und Karolina Ecker an den Ruderclub Wels ging.Im Juniorinnen B Doppelvierer starteten gleich zwei welser Boote: Karolina Ecker, Milena Klimstein, Anna Mühlberger und Anna Maria Niedersüß gewannen ihren Vorlauf am Samstag. Am Sonntag setzten sich jedoch Victoria Weber, Sophie Damberger, Iva Reiter und Valentina Mooshammer durch, die Silber erreichten.Auch die Jüngsten, Katharina Weber, Lisa Zehetmair, Emma Damberger und Sophie Gutöhrle, holten sich im Doppelvierer die Silbermedaille.

Simon Brachinger, Felix Mayr und Maximilian Grabner ruderten in einer Renngemeinschaft mit Wiking Linz und lieferten im Achter ein spannendes Rennen, bei dem sie schlussendlich als 3. ins Ziel kamen und Bronze holten. Mit ihrem Partner Moritz Nöstlinger schafften sie es überraschenderweise im Junioren B Doppelvierer sogar ins A-Finale.