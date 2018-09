Mit 50 Nummer eins in Österreich

11.09.2018, 11:06 Uhr

Daniel Dobringer sprang sich in das EM-finale des Wasserskispringens.

FISCHLHAM (sw). „Ein Wahnsinn, unfassbar“, strahlte der glückliche Daniel Dobringer nach der geglückten Sprungqualifikation für das EM-Finale in Ioannina, Griechenland. Schon im ersten Umlauf löste der 50-jährige mit einer Sprungweite von 57 Metern das Ticket für die EM. Als Gesamtsechster ist er sogar bester Österreicher. Knapp dahinter Luca Rauchenwald aus Pörtschach in Kärnten. Mit 56,4 Metern lag er gleichauf mit Staatsmeister Claudio Köstenberger. Gemeinsam mit Dobringer werden auch sie das EM-Finale bestreiten. "Es war extrem schwierig zu springen. Durch den starken Wind konnte man auf der 1,80 Meter hohen Schanze kaum aufstehen und so den Höhenvorteil kaum nutzen", so der Staatsmeister. Dobringer zum Finale:"Am Sonntag werden die Karten neu gemischt. Da werden sich die Topstars anders ins Zeug legen. Für mich wäre ein Top Acht Platz sensationell."