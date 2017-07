Radstars eroberten Welser Innenstadt

27.07.2017, 00:10 Uhr

Team Felbermayr holt Silber und mischt vorne mit.





Internationale Radstars trafen sich am Mittwoch, den 26. Juli in Wels zum 19. Welser Innenstadt Kriterium. Mehrere tausend Zuschauer säumten den Rechtskurs im Zentrum der Messestadt und verfolgten hautnah die Kurventechnik und Radbeherrschung der Radprofis. Bis zum 70 Runden mit je 800 Metern mussten absolviert werden. Mit dabei waren die derzeitigen österreichischen Radstars Bernhard Eisel, Marco Haller, Georg Preidler, Riccardo Zoidl und Mathias Bändler sowie Felix Großschartner, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger. Auch das Damenstarterfeld konnte sich sehen lassen. Mit Martina Ritter stand zum Beispiel eine Doppelstaatsmeisterin an der Startlinie. Insgesamt nahmen knapp 90 Teilnehmer am Rennen teil. Den Anfang machte der SPAR Nachwuchs Grand Prix. Zwischen 400 Meter und 1,6 Kilometer absolvierten die angehenden Radprofis. Beinahe jeder bekam einen Preis.Um 18:00 Uhr fiel der Starschuss zum Raiffeisen Damen Kriterium. Sie mussten 30 Runden durch die Welser Innenstadt bewältigen. Als erste fuhr Martina Ritter von DROPS über die Ziellinie. Dahinter reihte sich Annina Jenal vom ÖAMTC tomsiller.at RC Tirol ein. Auf Rang drei fuhr Alisa van Oijen von Maxx-solar LINIG Women CT.Kurz nach 19:00 startete der Raiffeisen Grand Prix der Herren. Nach 70 Runden kam Lukas Pöstlberger von BORA Hansgrohe als Erstplatzierter in das Ziel. Markus Eibegger vom Team Felbermayr Simplon Wels fuhr auf den zweiten Platz. Auf den dritten Podiumsplatz radelte Felix Großschartner vom CCC Sprandi Polkowice.