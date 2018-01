SC-Nachwuchsturniere

13.01.2018, 23:39 Uhr

U8-Mannschaften: Reihung nach Turnierende:1. ASKÖ Oed 2. Viktoria Marchtrenk3. UNION Pichling 4. SC Hörsching 5. SC Marchtrenk 6. UNION Thalheim7. TUS Kremsmünster 8. UNION SteinhausDie Begeisterung unter und bei den Kids verdeutlichen die angefügten Bilder1. Turniertag am 13.1.2018: NachmittagU10-Mannschaften: Den Turniersieg holte sich Admira Linz vor ASKÖ Leonding. Am dritten Platz landete die Viki vor den Alterskameraden des SC.Fotos dokumentieren die Begeisterung, die bei diesen Spielen an den Tag gelegt wurden.Mit diesen beiden Nachwuchsturnieren war aber der Turniertag noch nicht zu Ende.Einen besonderen Bandenzauber boten dann die "Golden Guldis" gegen die "Wilden Willis", ein Damen-Hallenkick also. Und die Mädels waren in diesem 1/2-stündigen Spiel z.T. gut bei Schuss, insbesondere die "Golden Guldis", die die Partie mit 3:0 für sich entscheiden konnten.Es folgte noch ein 1/2-stündiger Männerkick: Trainer gegen "Väter". In dieser Partie zeigten die Trainer, dass sie mit dem Ball per du sind. Sie ließen nichts anbrennen und fertigten ihren Gegner überzeugend mit 5:2 ab.