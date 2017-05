Schwerer Gang nach Marchtrenk

03.05.2017, 14:18 Uhr

Die Elf von Spielertrainer Dominik Hamader spielt eine bärenstarke Saison und hat im Frühjahr schon fünf durchwegs überzeugende Siege eingefahren. Gerade daheim ist der Aufsteiger eine Macht, was die klaren Siege u.a. gegen den SC Schwanenstadt oder auch das 4:0 gegen Bad Wimsbach zeigen. Die ohnehin schon spielstarke Mannschaft wurde im Winter mit den Zugängen von Patrick Klostermann, Samuel Hansalek (beide WSC Hertha), sowie von Simon Schindler (U. St.Florian) und Dominik Marinicic (Akademie OÖ West/Ried) nochmals kräftig verstärkt. Am Wochenende war die Viktoria spielfrei, da das Spiel beim SK Altheim witterungsbedingt abgesagt werden musste.

Beim FC Andorf kann Coach Bernhard Straif in Marchtrenk wieder auf den zuletzt gesperrten Kapitän Mario Illibauer zurückgreifen, von der langen Verletztenliste wird wohl noch keiner der schmerzlich vermissten Stammkräfte in den Kader zurückkehren. Nach dem eminent wichtigen Heimsieg im Innviertler Derby geht es für den FCA darum, die gefährliche Offensive der Marchtrenker rund um den quirligen Philipp Stangl und die beiden Torjäger Sascha Lengauer & Jordan Hattinger in den Griff zu bekommen. Wenn die Mannschaft wieder wie zuletzt als Einheit auftritt, sich auf ihre Stärken besinnt, dann sollte auch bei der Viktoria ein Punktegewinn möglich sein.Das Hinspiel endete mit einem aufgrund des Spielverlaufes eher schmeichelhaften 3:2-Sieg für den FC Andorf.Hier geht´s zu den Spielberichten zum 1:1 gegen Bad Wimsbach bzw. zum 2:1-Derbysieg gegen Altheim !!!Fotos von Thomas Sommergruber / TS-Photographyx