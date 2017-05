Sieg für Volksschule Stadl-Paura und NMS Windischgarsten beim Ergo School Race 2017

09.05.2017, 16:24 Uhr

Großes Landesfinale in der Raiffeisenlandesbank Linz mit 500 SchülernDas RaiffeisenForum war beim großen Landesfinale des Ergo-School-Race bis auf den letzten Platz gefüllt. Die besten Schulen aus den Vorrunden ermittelten die Sieger in diesem spannenden Bewerb. In verschiedenen Altersstufen traten 500 Schüler gegeneinander an. Prominente Unerstützung erhielten die Teilnehmer von den Radprofis Markus Eibegger und Daniel Lehner (Team Felbermayr Simplon Wels), Daniel Eichinger (Hrinkow Advarics Cycleang Team) und Lukas Reckendorfer vom Team Feldbinder Owayo KTM, die von den Leistungen der Schüler beeindruckt waren.Mit vollem Einsatz waren die Radfahrtalente dabei und gaben ihr Bestes. Letztlich konnte bei den 10-14jährigen die NMS Windischgarsten vor der SNMS Bad Kreuzen und dem BRG Steyr den Bewerb für sich entscheiden. Bei den Volksschulen gewann die VS Stadl-Paura vor der VS Aschach und der VS Sierning. Die beiden Siegerteams konnten den Wanderpokal mit nach Hause nehmen, der einen Ehrenplatz in der jeweiligen Schule erhalten wird. Die Siegerehrung wurde von Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer und Michael Ehrengruber (Raiffeisenbank) durchgeführt. „Die Teilnehmer haben durchwegs tolle Leistungen gezeigt und waren mit viel Begeisterung und Freude bei der Veranstaltung dabei“, so Moderator Walter Ameshofer.Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Strobl)Bild 1: Auch die Schülerinnen der NMS Stadl-Paura erhielten beim Ergo School Race prominente Unterstützung durch RadprofisBild 2: Die Volksschule Stadl-Paura ist Landessieger bei den 7- bis 10-jährigen