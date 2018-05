Sieg und Gelbes Trikot für Stephan Rabitsch - Felbermayr-Festspiele bei der Rhone Alpes Tour

05.05.2018, 18:22 Uhr

Die Felbermayr-Festspiele in Frankreich gehen weiter. Stephan Rabitsch riskierte auf der heutigen 3. Etappe über 171,4 Kilometer von Vaulx-Milieu nach Saint-Maurice-l'Exil rund 10 Kilometer vor dem Ziel alles. Der Steirer attackierte mit vollem Risiko, setzte sich vom Peloton ab und fuhr rund 15 Sekunden Vorsprung heraus. Am Ende konnte ihn das Hauptfeld trotz aller Versuche nicht mehr einholen und Stephan Rabitsch rettete 8 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Nach insgesamt 4:15:40 Stunden Fahrzeit (Schnitt 40,22 km/h) konnte er die Arme in die Höhe reißen. Stark auch Filippo Fortin und Markus Eibegger, die heute die Plätze 5 und 7 belegten. „Das Risiko hat sich heute ausgezahlt. Ich habe voll attackiert und bin überglücklich, dass ich die Etappe gewinnen konnte“, freut sich Rabitsch.Auf der morgigen Schlussetappe von Bourgoin-Jallieu nach Charvieu-Chavagneux fährt Stephan Rabitsch damit im Gelben Trikot des Gesamtführenden, mit Markus Eibegger als 4. der Gesamtwertung (13 Sekunden Rückstand) hat der Felbermayr-Express noch ein zweites heißes Eisen für den Gesamtsieg im Feuer. Der große Erfolg war nur durch das perfekte Teamwork möglich, Matthias Krizek und Daniel Lehner haben ebenfalls ganz maßgeblich zu diesem Topresultat beigetragen.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis RSW) Stephan Rabitsch siegte heute in Frankreich