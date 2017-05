Stockerlplätze für Welser Triathletinnen

08.05.2017, 18:54 Uhr

Kaltes und stürmisches Wetter empfing die 300 Athleten in Braunau. Bei 13 Grad Außentemperatur war das auf 20 Grad beheizte Braunauer Freibad noch der wärmste Teil des Bewerbes. Nach 600 Meter Schwimmen mussten 29 Kilometer auf dem Rad absolviert und zum Abschluss noch sechs Kilometer gelaufen werden. Feuchtner und Gradwohl starteten gemeinsam auf einer Schwimmbahn. Nach einem anfänglich wilden Kampf mit vier Mitstreiterinnen auf der gleichen Bahn, konnte sich Feuchtner nach 150 Meter an die Spitze setzen und kam auch an dieser Position in die Wechselzone. Gradwohl folgte kurz danach. Auf der Radstrecke erschwerten die Kälte und der stürmische Westwind die ansonsten flache Strecke. Feuchtner und Gradwohl konnten dabei ihre gute Platzierung im starken Damenfeld behaupten und kämpften beim abschließenden Lauf beherzt um die Stockerlplätze. „Ich hatte eine Verfolgerin dicht an den Fersen und war froh, dass ich noch ein paar Reserven für einen Zielsprint über hatte.“ so Feuchtner im Ziel.

Damit konnten die beiden ihre Platzierung halten und freuten sich gemeinsam über Platz 2 und 3 in der Altersklasse 30-39. Katharina Feuchtner überzeugte zudem mit einem 12. Gesamtrang in einem stark besetzten Damenfeld.