Team Felbermayr Simplon Wels kämpft um 3. Rad-Bundesligasieg in Folge

29.04.2017, 07:40 Uhr

Der Grand Prix Vorarlberg beginnt am 1. Mai um 11 Uhr und geht über eine Renndistanz von 175 Kilometern. Die Equipe aus Wels fightet mit Riccardo Zoidl, Lukas Schlemmer, Markus Eibegger, Stephan Rabitsch, Daniel Auer, Daniel Lehner, Johannes Schinnagel Matija Kvasina, Matthias Mangertseder und Marcel Neuhauser um das Podest. Passen muss leider verletzungsbedingt Jannik Steimle, Georg Zimmermann ist am Wochenende im Deutschen Nationalteam im Einsatz. „Wir wollen unsere starke Form auch im Ländle zeigen", gibt Rennsportleiter Andreas Grossek die Devise aus. Titelverteidiger ist Andi Bajc vom Team Amplatz BMC, der im Vorjahr die Regenschlacht für sich entscheiden konnte.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis Elisa Hausmesser) Lukas Schlemmer konnte in der Radbundesliga am vergangenen Wochenende jubeln