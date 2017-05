Technische Probleme kosten Walter Ablinger beim Weltcupauftakt das Podium

14.05.2017, 09:24 Uhr

Platz 5 beim Einzelzeitfahren in ManiagoLeider kein Weltcupauftakt nach Maß für Walter Ablinger in Maniago. Beim Einzelzeitfahren über 11,4 Kilometer am Freitag machte der Weltmeister und Olympiasieger auf dem nassen und rutschigen Terrain bei einem Kreisverkehr eine ungewollte 180-Grad-Drehung. Als beim Einlenkversuch dann auch noch die Kette vom Kettenblatt sprang, war das Podium nicht mehr möglich. Ablinger kämpfte bis zur Ziellinie und erreichte letztendlich mit 35 Sekunden Rückstand auf Sieger Vittorio Podesta aus Italien den 5. Platz.

Beim Rundstreckenrennen über 69,3 Kilometer am Samstag hatte Ablinger in der 3. Runde neben einigen anderen Missgeschicken auch noch einen „Platten“ und konnte damit nicht in die Entscheidung eingreifen. „Beim nächsten Weltcuprennen in Ostende werden die Karten neu gemischt, da will ich unbedingt am Podium stehen“, so ein kämpferischer Walter Ablinger.Bildtext: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Massagestudio Peter Gaisbauer) Walter Ablinger beim Weltcuprennen in Maniago