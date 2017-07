Tri Team Wels in Obertrum erfolgreich

26.07.2017, 19:12 Uhr

Katharina Przybilla vom Tri Team Wels nutzte diese Gelegenheit als „Aufwärmen“ für den Triathlon über die Sprintdistanz am Samstag. Sie schwamm diese Strecke zwar in unter 58 Minuten, dies reichte jedoch nur für den 4. Rang in der Altersklasse. Ein Podestplatz blieb ihr am Freitag leider noch verwehrt.Die schnellsten Schwimmer am Freitag waren Horst Reichel bei den Herren (der am Sonntag als Sieger über die Mitteldistanz hervorgehen sollte) sowie Heidi Steinacher bei den Damen.Weiter gings am Samstag bei sommerlichen Temperaturen mit den Bewerben „Funtriathlon“ und dem Triathlon über die Sprintdistanz.Beim Sprinttriahtlon stand Katharina abermals am Start, diesmal begleitet von Vereinskollegen Wolfgang Tischler.Nun gelang es, und Katharina durfte als Zweitplatzierte ihrer Altersklasse vom Podest lächeln.Noch besser lief es für Wolfgang, der seine Altersklasse nach starken Leistungen für sich entscheiden konnte!Die Tagessiege über die Sprintdistanz am Samstag gingen an Daniela Kratz und Florian Lienhart.In der Nacht von Samstag auf Sonntag machten Gewitter mit viel Niederschlag den Athleten Sorge, ob die Kurzdistanz und die Mitteldistanz ins Wasser fallen bzw darin ausgetragen werden müssten.Die Sportler hatten jedoch Glück und rechtzeitig zum Start der Kurzdistanz (1,5km Schwimmen, 42 km Radfahren, 10km Laufen) hatte der Regen aufgehört und die Sonne kämpfte sich allmählich durch die Wolkendecke.Katharina Przybilla war auch am Sonntag am Ort des Geschehens, diesmal aber nicht um selbst zu starten, sondern um ihre Tochter Anna anzufeuern, die sich um 0840 mit den anderen Damen auf die 1,5 km lange Schwimmstrecke aufmachte.Anna startete ihre Aufholjagt dann wie gewohnt am Rad, allerdings war aufgrund der nassen Straßenverhältnisse bei den Abfahrten Vorsicht geboten. Sie überzeugte jedoch mit einer starken Radleistung und lief zum Abschluss sogar noch die schnellste Laufzeit der Damen. Damit schaffte sie es auf den 3. Gesamtrang der Damen hinter den Favoritinnen Lisa Hütthaler und Simone Kumhofer. Da die vor ihr platzierten Konkurrentinnen jedoch nicht in Przybillas Alterklasse fielen, erhielt sie die Siegesmedaille der Altersklasse W24-29.Bei den Herren war Wabro Markus an den Start gegangen, der als AK 26. finishte. Den Sieg bei den Herren holte sich Massimo Köstl vor Norbert Dürauer und dem Deutschen Leon Zimmermann.Beim letzten Bewerb des Obertrumer Triathlonfestivals, der Mitteldistanz (1,9/88,5/21) war kein Athlet des TTW am Start.Beim Staffelbewerb über diese Distanz dann aber drei Welser Athleten.Bernhard Aigner, Roman Füreder und Daniel Pabinger nahmen die Distanzen der Mitteldistanz gemeinsam in Angriff und holten sich am Ende des Tages den Staffelsieg in der Herrenwertung!Ein sehr gelungenes Wettkampfwochenende für das Tri Team Wels. In Obertrum sind die Strecken bestimmt alles andere als einfach, die tolle Organisation, die wunderschöne Landschaft sowie der Flair eines solchen Großevents entschädigen jedoch für alle Qualen, die die Sportler auf sich nehmen mussten.