Verpatzter Saisonstart für Welser Faustball-Teams

09.05.2017, 10:39 Uhr

Die Männer des FSC starteten am Samstag gegen Münzbach wie aus der Pistole geschossen. Stefan Zehetner & Co. spielten gegen die Mühlviertler zu Beginn der Partie mit viel Selbstvertrauen und gingen mit 2:0 in Führung. "Dann haben wir den Start des dritten Satzes verschlafen und die Gäste so ins Spiel kommen lassen", erklärt Kapitän David Kaar. Münzbach entschied das Match mit 4:2 für sich. "Mitten im Spiel ist bei uns plötzlich der Faden gerissen, das ist ärgerlich", sagt Kaar. Das nächste Heimmatch gibt es für die Welser, die gegen den Abstieg spielen, am kommenden Samstag, 15.30 Uhr, gegen SV Frohnleiten aus der Steiermark.