Vor der Karate-EM: "Türkei ist ein guter Boden"

27.04.2017, 15:02 Uhr

Bettina Plank zählt zu den großen Medaillen-Hoffnungen bei der Europameisterschaft.

WELS/KOCAELI. Am 4. Mai beginnt die 52. Karate-Europameisterschaft im türkischen Kocaeli. Österreich setzt dabei vor allem auf die WM-Heldinnen von Linz 2016, Weltmeisterin Alisa Buchinger und die WM-Bronzene Bettina Plank. Letztgenannte, Vorarlbergers Sportlerin des Jahres, gehört dem Verein Karate-Do Wels an und eroberte wie Buchinger in Istanbul 2015 EM-Gold. "Die Türkei ist für uns ein guter Boden", meint Buchinger. Plank strotzt nach dem Premier-League-Sieg Anfang April in Dubai vor Selbstvertrauen: "Ich konnte dort die türkische Lokalmatadorin Serap Ozcelik schlagen. Danach haben wir beim Camp in Porec hart gearbeitet. Die EM ist unser erstes Highlight. Wir sind bereit dafür." Die World Games Ende Juli in Polen bilden den zweiten Saisonhöhepunkt.

Medaillen vorprogrammiert

44 Nationen werden bei den 52. Europameisterschaften von 4. bis 7. Mai in Kocaeli in der 5.000 Zuschauer fassenden Sehit Recep Topaloglu Arena an den Start gehen. Österreich wird elf Athleten entsenden. Buchinger (Kumite bis 68 kg) und Plank (Kumite bis 50 kg) führen das Team an. Seit 2011 hat Österreich bei jeder EM – mit Ausnahme von 2012 – zumindest eine Medaille erobert.