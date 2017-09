Walter Ablinger siegt beim Handbike-Europacup in Prag

30.09.2017, 14:33 Uhr

Walter Ablinger konnte im Sommer 2016 bei den Paralympics in Rio de Janeiro die Silbermedaille gewinnen. Mit seinem Titel in London 2012 und dem Weltmeistertitel 2013 in Kanada sowie etlichen Podiumsplätzen ist er einer der erfolgreichsten österreichischen Sportler mit körperlicher Beeinträchtigung. Den European Handbike Circuit 2017 beendete er auf dem ausgezeichneten 2. Gesamtrang.Bildtext: (Foto honorarfrei, Foto Wier PR) Walter Ablinger heute konnte das Europacuprennen in Prag gewinnen