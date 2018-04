Waunn´s laft, daunn lafts; 3:1-Sieg gegen Sattledt

29.04.2018, 00:07 Uhr

In Halbzeit zwei "angasende" Hausherrn. Enis Kolakovic "bediente" Jasmin Mehic, dessen Knaller von links landete im Kasten von Philipp Füreder zum 1:1-Ausgleich (52.) Marchtrenks Führungstreffer gelang nach Vorarbeit von Hrsto Krachanov zu Medi Sulimani, der mit einem satten Schuss vom 16er zum 2:1 einnetzte (73.) Das wollten sich die ganz in Weiß spielenden Gäste natürlich nicht bieten lassen und forcierten ab da an das Angriffsspiel. Aber Goalie Kiyan und seine Vordermänner hielten dicht, obwohl die Stammspieler Alen Zec als auch Ramazan Eker verletzungsbedingt fehlten. Den Schlusspunkt zum 3:1-Sieg setzte der kurz zuvor eingewechselte Mika Jan Sipos in der Nachspielzeit (90+1)Fazit: Ein Nicht unverdienter Sieg, war doch die Kensy-Elf über weite Strecken die tonangebendere Mannschaft.Im Vorspiel trennten sich die Reservemannschaften mit einem 2:2.Vorschau: "Eines der wichtigsten Spiele in der Rückrunde", so Adam Kensy. Mit Utzenaich auswärts wartet eine mittlerweile in die Gänge gekommene Schlusslichtmannschaft