Wieder Stockerlplätze für die Eisbären

14.01.2018, 16:23 Uhr

Dieses Wochendende war wieder sehr erfolgreich für die Stockschützen vom ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk.

und somit den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Sie spielen jetzt am 27. Jänner bei der Landesmeisterschaft in Linz um den Aufstieg in die ASKÖ Bundesmeisterschaft.