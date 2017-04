Meisterausbildung Landwirtschaft / Meisterausbildung Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement in Wels *

28.04.2017, 09:40 Uhr

In der landwirtschaftlichen Meisterausbildung analysieren Sie die persönliche und betriebliche Situation. Sie setzen sich Ziele für den eigenen Betrieb und erarbeiten konkrete Umsetzungspläne. Es werden die Kompetenzen gestärkt, um sich in den ständig ändernden Rahmenbedingungen mit immer anspruchsvollerer Technologie und mit den Volatilitäten der Märkte zurechtzufinden und Nutzen daraus zu ziehen.

Die Meisterausbildung ist die höchste Ausbildungsstufe für Praktiker in der Landwirtschaft!Keine Ausbildungsstufe – weder im vorgelagerten Bereich noch an den Universitäten – ist so stark an die Erfordernisse und das Praxiswissen für die Betriebsführung ausgerichtet.Der Zugewinn an Fachwissen, der Erfahrungsaustausch mit Berufskollegen und die direkte Umsetzung der unternehmerischen Kompetenz an Konzepten für den eigenen Betrieb – die-se Elemente sind die zentralen Säulen der Meisterausbildung.Wollen Sie auch …... ihren Betrieb auf Grund der erarbeiteten Daten genau analysieren können?… wissen, wie viel die Produktion von 1 Liter Milch, 1 kg Fleisch oder 1 kg Getreide auf ihrem Betrieb kostet?… die vorhandenen Kenntnisse mit dem neu erworbenen Wissen und den Erfahrungen vieler Berufskollegen und Experten in ein Betriebskonzept umlegen, das eine positive Weiterentwicklung ihres Betriebes zum Ziel hat?Das Angebot einer modularen und regionalen Meisterausbildung sowie die Weiterentwicklung der Nutzung moderner Technologien und Lernformen ermöglicht eine hohe Flexibilität für die Teilnehmer.Landwirtschaftskammer WelsDi 23. Mai 2017, 19.30 bis 22 UhrLandwirtschaftskammer WelsDo 8. Juni 2017, 19.30 bis 22 UhrAnmeldung und Information beim Ländlichen Fortbildungsinstitut der Landwirtschaftskammer Oberösterreich Tel.: 050/6902-1500, info@lfi-ooe.at, www.lfi-ooe.at