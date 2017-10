Die Gartenbauschule Ritzlhof ist Aussteller auf der Messe Jugend und Beruf in Wels.

Wenn du dich für die Berufe GärtnerIn, FloristIn und LandschaftsgestalterIn (Garten- und GrünflächengestalterIn) interessierst, bist du hier genau richtig.

Die Gartenbauschule Ritzlhof ist in ganz Oberösterreich die einzige Schule, an der du diese 3 Berufe vollwertig mit der Facharbeiterin/dem Facharbeiter absolvieren kannst.

Du kannst diese Berufe einzeln in der Berufsschule erlernen oder in der gleichen Zeit alle 3 Berufe in der Fachschule abschließen. Zudem bietet die Fachschule noch zusätzlich den Unternehmerführerschein und die Möglichkeit, in nur 1 Jahr die Matura abzulegen.Schau einfach bei uns vorbei am Stand 188 in der Halle 7! Du kannst dich ganz unverbindlich informieren und bist herzlich zum "Schnuppern" eingeladen.