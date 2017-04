Berufsschulen: Die passende Lehre finden

27.04.2017, 13:43 Uhr

Wer noch unschlüssig ist, was die Berufswahl angeht, sollte einen Interessenstest durchführen.

Breit gefächertes Angebot

WELS. Hat man die Stufen der Pflichtschule erklommen und möchte direkt ins Berufsleben durchstarten, ist man bei den Berufsschulen an der richtigen Andresse. Hier steht man in Österreich vor der sprichwörtlichen Qual der Wahl. Rund 240 Lehrberufe – von A wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer – stehen zur Auswahl.Doch nicht alle Berufe können überall erlernt werden. Jede einzelne Berufsschule hat sich auf bestimmte Lehrangebote spezialisiert. Bei den drei in Wels ansässigen Berufsschulen sieht das wie folgt aus. In der Berufsschule 1 (Linzer Straße 68) werden Lehren in den Sparten Karosseriebautechnik, Lackiertechnik, Landmaschinentechnik, Lebensmitteltechnik, Maschinenbautechnik, Metallbearbeitung, Fahrzeugbautechnik, Schmiedetechnik sowie Schweißtechnik angeboten. Die Berufsschule 2 (Linzerstraße 68) ist für alle die richtige Wahl, die Bautechnischer Zeichner, Friseur und Perückenmacher (Stylist), Geoinformationstechniker, Glasbautechniker, Verfahrenstechniker für die Getreidewirtschaft oder Vermessungstechniker werden wollen. Wer sich für eine Ausbildung zum Bürokaufmann, Drogist, Einzelhändler (Gartencenter oder Parfümerie), Großhandelskaufmann oder Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten interessiert, sollte die Berufsschule 3 (Carl-Blum-Straße 8) ansteuern. "Die Erfahrung zeigt, dass diese Wahl nicht leicht fällt und viele Fragen bei Jugendlichen auftreten können", weiß Robert Sluga vom JugendService Wels. Es sei daher ratsam, sich schon während der Pflichtschulzeit Gedanken zu machen, in welche Richtung die weitere Ausbildung führen soll. Ausgangspunkt sollte eine Selbstanalyse sein: Wer bin ich? Was kann ich? Wo liegen meine persönlichen Begabungen/Interessen/Erwartungen? Unterstützend können Berufsinteressens- und Eignungstests durchgeführt werden.