Energy Globe für umweltbewusste Lebensweise geht nach Steinhaus

12.05.2017, 12:51 Uhr

Oberösterreichs Energy Globe-Sieger wurden in Wels gekürt.

Natürlicher Kreislauf im Garten

WELS/STEINHAUS. Die feierliche Energy Globe Award Zeremonie, bei der Oberösterreichs beste Umweltprojekte geehrt wurden, fand dieses Jahr, moderiert von Kati Hochholt, im Ausstellungszentrum der Firma Holter in Wels statt. Bei über 30 hochqualitativen und innovativen Projekten, die in verschiedenen Bereichen eingereicht wurden, war es für die Jury nicht leicht die Besten zu nominieren. Erfreulich auch die Vielfalt der Projekte, so gibt es heute für fast jedes Umweltproblem auch bereits eine Lösung entwickelt von kreativen Menschen, die sich um die Zukunft Sorgen machen.Der Sonderpreis "Energie- und umweltbewusst leben" ging an Waltraud Maria Riener aus Steinhaus. Riener legt großen Wert auf den natürlichen Kreislauf in ihrem Garten, einen Unterschlupf für Wildtiere durch Totholz und Mulchen mit gehexeltem Geäst, natürliche Düngung mit Brennnesseljauche und selbst kompostierte Erde. Das Wohngebäude wurde generalsaniert sowie eine thermische Solaranlage und Wärmepumpe eingebaut.Der Energy Globe Award ist heute mit jährlich rund 2000 Projekteinreichungen aus 178 Ländern der weltweit bedeutendste Umweltpreis. Mehr über alle Nominierten und Sieger auf www.energyglobe.at