ewe: Lehrberufe mit Zukunft

05.10.2017, 00:00 Uhr

ewe Küchen, eines der führenden Industrieunternehmen im Raum Wels, feiert 50-Jahres-Jubiläum.

ewe Küchen bildet seit vielen Jahren erfolgreich Lehrlinge in den Ausbildungsberufen Holztechniker/-in, Betriebslogistikkaufmann/-frau und Bürokaufmann/-frau aus. Als attraktiver und zukunftssicherer Arbeitgeber legt ewe Küchen besonderes Augenmerk auf eine moderne und praxisnahe Ausbildung der Nachwuchskräfte. "Denn gut qualifizierte Fachkräfte mit einer fundierten Ausbildung bestimmen die Zukunft der Holzindustrie und tragen maßgeblich zur Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Industriezweigs bei", erklärt ewe-Personalleiter Werner Unterfurtner. Das stetige Engagement der langjährigen Lehrlingsausbildung zeigt sich nicht zuletzt im modularen Lehrberuf des Holztechnikers, an dessen Entwicklung ewe maßgeblich beteiligt war. Eine Lehre in der Holzindustrie umfasst neben der industriellen Fertigung von Küchenmöbeln auch spannende Aufgaben rund um Design und Konstruktion sowie die Steuerung modernster Produktionsanlagen. Nach erfolgreichem Lehrabschluss bei ewe steht interessierten Jugendlichen anschließend eine Vielzahl abwechslungsreicher Tätigkeiten in einem international ausgerichteten Unternehmen offen. ewe Küchen ist auch auf der Messe "Jugend & Beruf" von 11. bis 14. Oktober in Wels präsent. Mehr Informationen unter www.ewe.at/lehre