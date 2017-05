FH-Studenten entwarfen Prototyp für neuartige Getränkeboxen

04.05.2017, 14:35 Uhr

Welser Innovations- und Produktmanagement (IPM) Studierende haben im Rahmen eines Praxisprojektes für den Werkzeug und Formenbauer Haidlmair GmbH eine neuartige Transportverpackung für Craftbeer erarbeitet.

Prototyp entworfen

Praxis wird groß geschrieben

WELS. Craftbeere werden handwerklich von regionalen, unabhängigen Kleinbrauereien erzeugt. Diese Produzenten wollen sich oftmals auch mit der Verpackung von industriell gefertigten Bieren abheben. Haidlmair ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Spritzgießwerkzeuge für Getränkeboxen. Das Ziel der IPM-Studierenden war es, für die Firma konzeptionelle Designentwürfe für Craftbeer-Verpackungen zu erstellen.„Nach einer intensiven Recherche des Craftbeer-Marktes, sowie anderer für die Aufgabenstellung relevanter Rahmenbedingungen, haben wir einen Experten-Workshop zu diesem Thema organisiert“, berichtet Sandra Einsiedler, die Innovations- und Produktmanagement im sechsten Semester studiert.Einerseits diente dieser Workshop zur Ideengenerierung, andererseits aber auch zur Evaluierung bereits zuvor skizzierter Ideen zu neuartigen Craftbeer-Transportverpackungen. „Die neuen Ideen haben wir für den darauf folgenden Designprozess weiter ausgearbeitet, grafisch aufbereitet, intensiv diskutiert und schließlich zu CAD-Modellen weiterentwickelt“, so Einsiedler. „Einige der so entstandenen CAD-Modelle konnten wir anschließend im 3D-Druck bei der Firma Haidlmair als maßstabsgetreue Modelle fertigen. Diese Anschauungsstücke geben dem Unternehmen nun wertvollen Input für die interne Diskussion“, erzählt die Studentin.„In solchen Praxisprojekten profitieren beide Seiten. Für die Firmen stehen konkrete Problemlösungen im Vordergrund, Studierende können sich an konkreten Aufgaben von heimischen Unternehmen bewähren und wenden dabei ihr Wissen aus den Bereichen Innovation, Technik, Design und Industriegütermarketing an“, ist Studiengangsleiter Michael Rabl vom beiderseitigen Nutzen der Praxisprojekte überzeugt.