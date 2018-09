Fronius verzeichnet Plus bei Lehrlingen

11.09.2018, 12:21 Uhr

Die Fachkräfte sollen aus den eigenen Reihen kommen, daher richtet Fronius die Lehre neu aus.

„FroniusFutureTalents“

WELS. Bei Fronius haben heuer 46 Lehrlinge begonnen. Das ist ein deutliches Plus bei der Anzahl der Auszubildenden, die in den vergangenen Jahren je rund 30 betrug. Das international tätige Familienunternehmen bietet insgesamt zwölf verschiedene Lehrberufe, darunter Elektroniker, Metalltechnikerin und Medienfachmann. Die Ausbildung wird von Spezialisten zu 75 Prozent direkt am Arbeitsplatz vorgenommen. In den kommenden Jahren sollen die Lehrlingszahlen weiter steigen, da Fronius seine Fachkräfte zunehmend aus den eigenen Reihen rekrutieren möchte.Die Lehre bei Fronius wird unter dem Titel „FroniusFutureTalents“ neu ausgerichtet. Im Fokus steht eine zukunfts- und zielfokussierte Fachkräfteausbildung. Das Potenzial und die Talente der Lehrlinge sollen frühzeitig erkannt, entwickelt, gefordert und gefördert werden. „Mit ‚FroniusFutureTalents‘ möchten wir Bewährtes mit Innovativem kombinieren, einzigartige Formen der Aus- und Weiterbildung anbieten und so den Sprung in eine neue Dimension der Lehre schaffen. Die Vielzahl an Bewerbungen zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Für 2019 sind bereits wieder alle Lehrstellen ausgeschrieben“, so Bettina Huemer, Projektleiterin von „FroniusFutureTalents“ und Leiterin der Lehrlingsausbildung.