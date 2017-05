Ikea Mitarbeiter nahmen für den guten Zweck 77 Kilo ab

12.05.2017, 13:27 Uhr

DIe "Vanillekipferchallenge" kam Sozialem Wohnservice Wels zugute.

WELS. Drei Monate lang, seit 12. Jänner, haben Mitarbeiter und Führungskräfte des Ikea Distribution Services Wels unter dem Motto „gemeinsam abnehmen – gemeinsam helfen“ die Kilos purzeln lassen. Die Idee dahinter: gesünder leben, überflüssige Kilos loswerden und damit auch noch anderen helfen. Denn mit der kreativen Hilfsaktion wurden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die gesunde Lebensweise der Mitarbeiter kam dem Sozialen Wohnservice Wels zugute. Dazu wurde einerseits das Angebot in der Kantine leicht verändert, mit einem Fokus auf gesündere Speisen mit weniger Fett und weniger Zucker. Andererseits mussten sich jene Mitarbeiter, die den vorweihnachtlichen Vanillekipferln den Kampf ansagen wollten, jeden zweiten Mittwoch auf die Waage stellen. Denn pro abgespecktem Kilo spendete das Ikea Team ein Kilo Lebensmittel an das Tageszentrum des Sozialen Wohnservice, in dem sozial schwächere Menschen warme Mahlzeiten bekommen.

Jetzt wurde Bilanz gezogen, und die kann sich sehen lassen: 77 Kilo haben sich die18 Mitarbeiter, die bis zum Schluss dabeigeblieben sind, auf diese Weise konsequent abgerungen. Damit spendete das Ikea Distribution Services 77 Kilo an Nahrungsmitteln. Zum Abschluss der „Vanillekipferlchallenge“ fuhr ein Teil des Teams am 11. Mai selbst in das Tageszentrum und kochte dort für rund 50 Gäste groß auf.