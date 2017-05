Junge Wirtschaft Wels erhielt Einblicke in die Welt des Finanzwesens

04.05.2017, 15:31 Uhr

Ein Tagesausflug unter dem Motto "Hot Spot Money" führte die JW zur Raiffeisen Landesbank nach Linz und zu Keba in Urfahr.

BEZIRK. Am 26. April startete die Junge Wirtschaft Wels zu ihrer ersten Ganztagsveranstaltung. Unter dem Motto "Hot Spot Money" erwartete die interessierten Teilnehmer eine Führung durch die Raiffeisen Landesbank in Linz mit tiefen Einblicken ins heutige Finanzwesen. Gut gestärkt wurde als zweiter Tagesordnungspunkt die Firma Keba angesteuert. Ein Blick hinter die Kulissen der Bankomatenfertigung war ebenso dabei, wie die anschließenden Führung am Hauptsitz in Urfahr, bei der das weitere Portfolio – etwa Lotteriesysteme oder e-Mobility Ladestation für BMW – begutachtet werden konnten. Zum Ausklang der gelungen Veranstaltung lud die Raiffeisenbank Wels-Süd in Thalheim noch zum gemütlichen Beisammensein im Welser Gösserbräu mit Speis und Trank.