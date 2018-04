Junge Wirtschaft zu Besuch beim Weltmarktführer ESKA

25.04.2018, 16:00 Uhr

In Thalheim wurde die Junge Wirtschaft (JW) vom Seniorchef Paul Loos sen. empfangen. Dieser erzählte mit Leidenschaft von seinem Beruf, den er auch heute als 76-jähriger noch täglich mit Begeisterung ausübt. Die Besichtigung begann in der Näherei und führte über Prototypenbau ins Lager, ins Fotostudio und schließlich in die Ideenschmiede der Handschuhmachermeister.