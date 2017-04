Klipp gewinnt erneut den Oscar der Frisöre

27.04.2017, 13:50 Uhr

Salonleiterin Yvonn Szukaj bei den Austrian Hairdressing Awards ausgezeichnet.

THALHEIM. Als Newcomerin war Klipp-Salonleiterin Yvonn Szukaj bei den Austrian Hairdressing Awards 2017 in der Kategorie "Publikum" nominiert. Am Ende hat sie das Rennen für sich entschieden und sich den heiß begehrten Award geholt.Die diesjährige Verleihung der Austrian Hairdressing Awards fand am 23. April im Rahmen eine großen Gala-Nacht in der Expedit-Halle (ehemalige Anker-Brotfabrik) in Wien statt. Die AHDA wurden zum neunten Mal veranstaltet und standen dieses Jahr unter dem Motto "Next Level". In zehn Kategorien waren insgesamt 51 Hairstylisten aus ganz Österreich nominiert. Rund 500 Gäste feierten an diesem Abend die Nominierten und SiegerInnen.

Mit "Royal Love" zum Sieg

Insgesamt bereits drei Austrian Hairdressing Awards für Klipp

Mit ihrer ausdrucksstarken und eleganten Kollektion konnte sich Yvonn Szukaj in der Kategorie "Publikum" unter den insgesamt zehn nominierten Teilnehmern durchsetzen. Yvonns Kollektion, die an eine märchenhafte, zarte Eiskönigin erinnert, hatte bereits vorab die Jury begeistert. Am Ende lag der Sieg jedoch in der Hand des Publikums, das so zahlreich für die großartige Kollektion der Wiener Klipp-Frisörin votete."Ich habe mir bei meiner ersten Teilnahme nicht gleich einen Sieg erwartet - ich bin überglücklich und so überrascht, dass es nun wirklich geklappt hat. Eigentlich war mir nur wichtig, wie unabhängige Personen meine Arbeit beurteilen. Großer Dank gilt meinem wandelbaren, mutigen Modell Valentina und meinem hervorragenden Fotografen Elias Hartmann, der Valentina so toll in Szene gesetzt hat", so Yvonn Szukaj über ihren unerwarteten Erfolg.Bereits 2011 holte sich Karin Vorsager, ebenfalls in der Kategorie Publikum, den heiß begehrten Award. Ein Jahr später, 2012, erhielt Firmengründer und Geschäftsführer von Klipp Frisör, Ewald Lanzl, im Rahmen der Austrian Hairdressing Awards für sein Lebenswerk den Life Award.