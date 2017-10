Knapp sechs Prozent weniger Arbeitslose in Wels

06.10.2017, 15:57 Uhr

Seit einem Jahr sinken in Wels Stadt und Land die Arbeitslosenzahlen im Jahresvergleich.

WELS. Ende September beträgt das Minus 5,7 Prozent oder 251 Personen. Zum Monatswechsel sind 4.177 Arbeitsuchende gemeldet. Die Zahl der Schulungsteilnehmer ist um 50 gestiegen. 1.005 befinden sich in einer Aus- oder Weiterbildung. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren Frauen deutlicher als Männer. Besonders profitieren die unter 25-Jährigen (-12,6 Prozent). Die Generation 50+ (+7,8 Prozent) und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen (+6,5 Prozent) finden wie in den letzten Monaten aber weiter eine etwas ungünstigere Situation vor. Bemerkenswert ist, dass jetzt auch wieder Personen, die keine abgeschlossenen Berufsausbildungen vorweisen können, Beschäftigung finden (-5,6 Prozent).„Wir haben weiter einen kräftigen Zugang bei den offenen Stellen. Das soll uns helfen, unseren KundInnen passende Vermittlungsvorschläge anbieten zu können“, so Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels.