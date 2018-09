Kontakte knüpfen mit "Business Speed Dating"

18.09.2018, 15:09 Uhr

Nach der Begrüßung spricht Thomas Reischauer über das Thema "So werden Erstkontakte zum Erfolg". Im Anschluss findet das einstündige Business Speed Dating statt: Dabei besteht die Möglichkeit, in Gesprächen zu je drei Minuten bis zu 20 neue Kontaktpartner kennenzulernen. Das Ziel ist, sich selbst, das Unternehmen und seine Produkte oder Dienstleistungen sowie etwaige Alleinstellungsmerkmale zu präsentieren und sich über Geschäftsideen und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen.Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis 24. September via Mail an b.berger@reischauer.at erforderlich.