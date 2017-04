Metallbau Wittberger gewinnt Hauptpreis der Marchtrenker KMU-Zukunftsoffensive

27.04.2017, 15:39 Uhr

Zukunftsfit mit Potentialanalyse im Wert von 7.000 Euro.

MARCHTRENK. Der Auftakt zu der KMU-Zukunftsoffensive fand im Rahmen einer Informationsveranstaltung im neuen Kulturzentrum Trenk.S am 23.März statt. Die Highlights der Veranstaltung waren Interviews der professionellen Partner von Triple A und interessante Anregungen zu den aktuellen Herausforderungen von Klein- und Mittelbetrieben sowie der Gewinn eines Potential Gutachtens im Wert von 7.000 Euro.Regionaler Schirmherr der KMU- Zukunftsoffensive Bürgermeister Paul Mahr und Standortmarketing-Leiterin Verena Leitner übergaben den Hauptgewinn, ein wertvolles Potential Gutachten kürzlich an den aufstrebenden Familienbetrieb Metallbau Wittberger.„Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf mehreren Standbeinen. Da in unserem Unternehmen Zufriedenheit und Weiterentwicklung ein großes Anliegen ist, hat uns zum einen die Veranstaltung unseren notwendigen Handlungsbedarf bewusst gemacht und zum anderen wird es sicher eine große Herausforderung sich der tiefgreifenden Analyse unserer Potentiale zu stellen“ so Geschäftsführer Alexander Wittberger.Bürgermeister Mahr freut sich, seinen KMU-Betrieben mit kompetenten Partnern zur betrieblichen Weiterentwicklung und der langfristigen Optimierung der Unternehmensstrukturen, Unterstützung angeboten zu haben.