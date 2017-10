Mettec Guss – mit Lehre in die Pole Position

04.10.2017, 00:10 Uhr

Mettec Guss in Wels verstärkt das Team und nimmt wieder Lehrlinge in der Metallbranche auf.

Die Welt des Metallgießens ist schon über 5.000 Jahre alt, aber so aktuell wie noch nie: Wir sind im Alltag ständig von Gussteilen umgeben, vom Badezimmer bis zur Straßenbahn. Mettec Guss, seit über 60 Jahren in Wels beheimatet, hat sich auf die Herstellung von Metallgussteilen von einem bis 10.000 Stück spezialisiert. Hier werden Gussteile konstruiert, gegossen, veredelt und geprüft. Der Kunde erhält seine Teile einbaufertig. In den dafür nötigen Berufen Gießerei-, Werkzeugbau- und Werkstofftechniker bildet Mettec Guss Lehrlinge aus. "Wir haben in den letzten Jahren in einen neuen Werkzeugbau, eine Gießanlage und eine moderne Röntgenanlage mit CT investiert. Aber genau so wichtig sind Investitionen in unsere bestehenden und zukünftigen Mitarbeiter. Die Lehrausbildungen zum Gießerei-, Werkzeugbau- und Werkstofftechniker werden in Österreich kaum angeboten, gleichzeitig aber vom Arbeitsmarkt stark nachgefragt. Motivierte Lehrlinge haben damit eine sichere und spannende Karriere vor sich", so Karin Kirchschlager von Mettec Guss. Der Job bietet reichlich Abwechslung, denn Mettec Guss beliefert die Automobilbranche, den Sonderfahrzeugbau wie Feuerwehr, Schienenfahrzeuge, Freizeitindustrie, Maschinenbau, Windkraft, Elektroindustrie, Design, Apparatebau und viele mehr.

Stolz auf den eigenen Guss



"Ich habe meine Lehre als Gießereitechniker abgeschlossen. In diesem Job braucht man handwerkliches Geschick und ein gutes Gefühl für Formen. In der Metallkunde lernt man sowieso nicht aus. Super stolz bin ich, dass Gussteile, die ich mit Hand gefertigt habe in Motorrädern und wirklich tollen Autos verbaut werden. Ich würde die Ausbildung sofort wieder machen!", berichtet Florian Repitz, Geselle bei Mettec Guss. Mehr Informationen zu den angebotenen Lehrstellen erhalten Sie online unter www.mettec.at