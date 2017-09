Neuer Logistikleiter in der Spar-Zentrale Marchtrenk

25.09.2017, 14:06 Uhr

Alexander Grill übernimmt den Bereich Logistik und Warenfluss.

MARCHTRENK. Österreichweit beliefert Spar täglich mehr als 1.500 Standorte. Eine ausgeklügelte und effiziente Logistik stellt sicher, dass das ganze Land mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs versorgt wird. Alexander Grill, langjähriger Spar-Mitarbeiter, übernahm nun die Leitung des Bereichs Logistik und Warenfluss der Spar-Zentrale Marchtrenk.Alexander Grill konnte in seiner beruflichen Laufbahn schon vielfältige Erfahrungen im In- und Ausland sammeln. Schon seit 15 Jahren ist der gebürtige Tiroler bei Spar beschäftigt, zuletzt in der Spar-Hauptzentrale in Salzburg. Nun hat der 41-Jährige die Leitung des Bereichs Logistik und Warenfluss der Spar-Zentrale in Marchtrenk übernommen. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und bin stolz darauf, auf die Kompetenzen meines routinierten Teams zurückgreifen zu können", so der Logistik-Experte.